Беглов прибыл на акцию "Бессмертный полк"

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал к площади Восстания для участия в шествии "Бессмертный полк" 9 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Чуть ранее во главе колонны начали появляться и другие чиновники. Одними из первых стали зампред комитета по молодёжной политике Иван Есипов, который приехал на мероприятие в военной форме, и врио председателя комитета Роман Волковский. Среди участников акции также уже были замечены также вице-губернаторы Борис Пиотровский, Николай Линченко, Сергей Кропачев, Евгений Разумишкин, Владимир Омельницкий и Наталья Чечина, депутаты Государственной думы от Петербурга Сергей Боярский, Александр Тетердинко и Михаил Романов, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и другие парламентарии.

Напомним, колонна пройдет от площади Восстания до Дворцовой площади. Шествие началось около двух часов дня. Петербуржцы начали собираться у станции метро "Площадь Александра Невского" еще с полудня. "Бессмертный полк" проходит в очном формате впервые с 2022 года.

Отметим, станции метро "Площадь Александра Невского", "Гостиный двор", "Маяковская" и вестибюль станции "Площадь Восстания" временно были закрыты на вход пассажиров.

Ранее на Дворцовой площади прошел парад Победы. После него состоялся пробег ретроавтомоблей на Невскогом проспекте. Пассажирами исторических машин стали ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и участники СВО. Принял участие в мероприятии и губернатор Беглов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру