Станцию метро "Площадь Александра Невского 1" закрыли на вход

Петербуржцы временно не смогут зайти на станцию метро "Площадь Александра Невского 1", сообщили 9 мая в Telegram-канале Петербургского метрополитена.

"Станция "Площадь Александра Невского 1" закрыта на вход, работает только на выход", - говорится в сообщении.

На время действия ограничений пассажирам предлагают пользоваться станциями "Новочеркасская" и "Площадь Восстания" (выход на Московский вокзал).

О временном закрытии "Площади Александра Невского" на вход 9 мая накануне предупреждал комитет по транспорту Петербурга. В ведомстве сообщали, что ограничения для этой станции будут сняты в 14.30.

Сейчас на площади Александра Невского собираются участники шествия "Бессмертный полк". Начало движения колонны запланировано на 14.00.

Ранее 9 мая в Петербурге прошел парад Победы на Дворцовой площади, в котором приняли участие более 5 тысяч военнослужащих.

Обновление 13.58: На вход также были закрыты станции "Площадь Александра Невского 2" и "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания).

Обновление 14.10: Закрыта на вход станция "Гостиный двор". "Маяковская" закрыта на вход и выход. "Поезда проследуют станцию на проход", - сообщили в канале метрополитена.

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