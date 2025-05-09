Станцию метро "Площадь Александра Невского 1" закрыли на вход

Петербуржцы временно не смогут зайти на станцию метро "Площадь Александра Невского 1", сообщили 9 мая в Telegram-канале Петербургского метрополитена.
"Станция "Площадь Александра Невского 1" закрыта на вход, работает только на выход", - говорится в сообщении.
На время действия ограничений пассажирам предлагают пользоваться станциями "Новочеркасская" и "Площадь Восстания" (выход на Московский вокзал).
О временном закрытии "Площади Александра Невского" на вход 9 мая накануне предупреждал комитет по транспорту Петербурга. В ведомстве сообщали, что ограничения для этой станции будут сняты в 14.30.
Сейчас на площади Александра Невского собираются участники шествия "Бессмертный полк". Начало движения колонны запланировано на 14.00.
Ранее 9 мая в Петербурге прошел парад Победы на Дворцовой площади, в котором приняли участие более 5 тысяч военнослужащих.
Обновление 13.58: На вход также были закрыты станции "Площадь Александра Невского 2" и "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания).
Обновление 14.10: Закрыта на вход станция "Гостиный двор". "Маяковская" закрыта на вход и выход. "Поезда проследуют станцию на проход", - сообщили в канале метрополитена.