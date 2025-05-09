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Новости 13:10

Станцию метро "Площадь Александра Невского 1" закрыли на вход

фото ЗакС политика Станцию метро "Площадь Александра Невского 1" закрыли на вход

Петербуржцы временно не смогут зайти на станцию метро "Площадь Александра Невского 1", сообщили 9 мая в Telegram-канале Петербургского метрополитена. 

"Станция "Площадь Александра Невского 1" закрыта на вход, работает только на выход", - говорится в сообщении. 

На время действия ограничений пассажирам предлагают пользоваться станциями "Новочеркасская" и "Площадь Восстания" (выход на Московский вокзал). 

О временном закрытии "Площади Александра Невского" на вход 9 мая накануне предупреждал комитет по транспорту Петербурга. В ведомстве сообщали, что ограничения для этой станции будут сняты в 14.30. 

Сейчас на площади Александра Невского собираются участники шествия "Бессмертный полк". Начало движения колонны запланировано на 14.00. 

Ранее 9 мая в Петербурге прошел парад Победы на Дворцовой площади, в котором приняли участие более 5 тысяч военнослужащих. 

Обновление 13.58: На вход также были закрыты станции "Площадь Александра Невского 2" и "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания). 

Обновление 14.10: Закрыта на вход станция "Гостиный двор". "Маяковская" закрыта на вход и выход. "Поезда проследуют станцию на проход", - сообщили в канале метрополитена.

фото ЗАКС.Ру


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