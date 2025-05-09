На площади Александра Невского начали собираться участники "Бессмертного полка"

К 12 часам 9 мая на площади Александра Невского начали собираться участники шествия "Бессмертный полк", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Для желающих входы организованы у вестибюлей метро "Площадь Александра Невского", а также на пересечении Невского проспекта с улицами Исполкомской и Александра Невского. Начало движения колонны запланировано на 14:00. Акция "Бессмертный полк" впервые проходит в очном формате с 2022 года.

Колонна пройдёт от Площади Восстания до Дворцовой площади. Во главе шествия на ретротехнике пройдёт рота почетного караула, которая провезет Звезду города-героя Ленинграда в защитном боксе. Также в начале колонны проедут ветераны Великой Отечественной войны, а за ними - участники специальной военной операции.







Отметим, в 2025 году для организации шествия были предприняты особые меры безопасности. В частности, на протяжении всего Невского проспекта большинство заведений будет закрыто. Также временно приостановят работу девять крупных торговых центров, в том числе "Галерея" и "Гостиный двор".

Ранее в этот день губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Дворцовой площади прошел традиционный военный парад. В 16:00 на Дворцовой начнется праздничный концерт. Вечером у Петропавловской крепости дадут салют.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру