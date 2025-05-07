ТЦ "Галерея" остановит работу из-за празднования Дня Победы

Сразу несколько торговых комплексов в центре Петербурга временно приостановят свою деятельность из-за проведения мероприятий в честь Дня Победы 9 мая, сообщила пресс-служба Смольного 7 мая. Соответствующее решение принял Оперативный штаб Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.

Среди торговых комплексов, которые временно приостановят свою деятельность, значатся ТРЦ "Галерея" и ТК "Невский центр" у Площади Восстания, универмаг "Большой Гостиный Двор", торговый дом "Пассаж" и галерея Grand Palace у станции метро "Гостиный двор", ТЦ "Невский атриум" у "Маяковской" и ТРК "Адмирал" у метро "Адмиралтейская".

Все площадки и расположенные в них магазины и организации не будут работать с 10:00 до 16:00. Подчеркивается, что эта мера необходима для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что из-за празднования Дня Победы с 6 по 10 мая в отдельных районах Петербурга будет запрещено управлять электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. Также в этот период будет действовать запрет на парковку СИМ не только в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном, но и в Московском районе города.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру