В Петербурге временно запретили движение гидроциклов и электросамокатов

Оперативный штаб Петербурга под руководством губернатора города Александра Беглова принял решение запретить движение гидроциклов с 7 мая по 17 ноября этого года, сообщила пресс-служба Смольного 6 мая. Кроме того, в городе запретят управление и стоянку средств индивидуальной мобильности на время крупных мероприятий.

Ограничения на водный транспорт распространятся не только на гидроциклы, но и на маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации. Управлять ими будет запрещено с 7 мая по 17 ноября на всем протяжении канала Грибоедова, Крюкова канала, реки Мойки, реки Фонтанки, Зимней канавки и Кронверкского пролива. Также запрет коснется участка Невы от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, участка Большой Невки от Ушаковского моста до Невы и части Малой Невки от Большого Петровского моста до Большой Невки.

В публикации подчеркивается, что новые правила не распространяются на транспортные средства, принадлежащие органам власти и местного самоуправления, организациям, исполняющим госзаказ и лицам, действующих в интересах СМИ и киноиндустрии, а также в целях обеспечения работы объектов топливно-энергетического комплекса. Кроме того, запрет не затронет период приведения городских спортивных мероприятий.

Вместе с тем, парковку и движение СИМ будут запрещать во время проведения массовых мероприятий в Петербурге: празднование Дня Победы, проведение Петербургского международного юридического форума, Невского международного экологического конгресса, ПМЭФ, "Алых парусов" и военно-морского парада. Запрет коснется электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и велосипедов с электродвигателем.

Ограничения на время празднования Дня Победы будут введены 6 мая и продлятся до 16:00 10 мая. Управлять и парковать СИМ будет невозможно на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского и Центрального районов города.

Из-за ПМЮФ и экологического конгресса запрет на движение СИМ будет введен в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах. Он продлится с 00:00 19 мая по 24:00 23 мая. В тех же районах будет невозможно управлять СИМ с 00:00 18 июня по 16:00 22 июня из-за проведения ПМЭФ.

На время проведения "Алых парусов" ограничат возможность передвигаться с помощью средств индивидуальной мобильности в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Запрет продлится с 00:00 28 июня до 12:00 29 июня.

Наконец, военно-морской парад ограничит возможность управления и стоянки СИМ с 00:00 17 июля по 24:00 27 июля на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадтского, Петроградского и Центрального районов.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что Минтранс работает над проектом изменений в ПДД, касающимся в том числе правил остановки и стоянки средств индивидуальной мобильности. В частности, он предусматривает запрет на стоянку СИМ на тротуаре, а также на пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру