Минтранс предложил запретить парковку самокатов на тротуарах

Парковку электросамокатов на тротуарах и в некоторых других местах следует запретить, передает позицию Министерства транспорта РИА "Новости" со ссылкой на ответ ведомства депутатам Госдумы Сергею Колунову и Илье Вольфсону. Из документа следует, что сейчас к внесению в правительству готовится проект изменений в ПДД, касающийся в том числе правил остановки и стоянки средств индивидуальной мобильности.

"В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки", — передает текст ответа ведомства информагентство.

Также ведомство не видит необходимости в дополнительном правовом регулировании вопроса о закреплении обязанности по парковке арендных СИМ в специально отведенных местах. В тексте письма говорится о том, что кикшеринговые сервисы вправе определять места окончания поездки и налагать штрафы за завершение поездок вне указанных для этого мест.

В конце марта петербургский комитет по транспорту заключил соглашение с кикшеринговыми компаниями о правилах их работы в 2025 году. В числе прочего в текст вошло определение мест для парковки электросамокатов с утверждением единого оформления для них.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру