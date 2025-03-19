Бельский высказался за проведение хоккейного матча Россия-США в Петербурге

Председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский заявил, что Петербург будет претендовать на проведение товарищеского хоккейного матча между сборными России и США, сообщила 19 марта "Фонтанка.ру". Президент России Владимир Путин предложил проведение таких матчей во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта.

"Хотелось бы, чтобы один из матчей прошел на нашей СКА Арене. Это лучшая ледовая арена в мире. Поэтому, конечно, мы будем претендовать", - прокомментировал проведение матчей Бельский.

Спикер парламента также отметил, что хоккей является народным видом спорта как в России, так и в США. По мнению Бельского, подобные встречи сближают страны: несмотря на разные позиции государств, спорт объединяет их. Он напомнил, что товарищеские матчи проводились в том числе во время холодной войны.

Подробностей о проведении хоккейных встреч на данный момент не так много. Известно, что их планируют провести в России и в США. Принять участие в матчах смогут спортсмены, выступающие в Национальной и Континентальной хоккейных лигах.

Отметим, что хоккей пользуется популярностью среди чиновников и депутатов. Так, 15 марта в честь 85-летия петербургской прокуратура в спорткомплексе "Юбилейный" состоялся товарищеский матч между командами правительства Петербурга и прокуратуры города. В нем приняли участие Александр Бельский, назначенный капитаном команды Смольного, вице-губернатор Борис Пиотровский, а также прокурор города Виктор Мельник. В преддверии Дня защитника Отечества команда правительства Петербурга встретилась в товарищеском матче с энергетиками города. В нем приняли участие вице-губернатор Сергей Кропачев, заместитель председателя ЗакСа Павел Иткин и петербургский сенатор Андрей Кутепов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру