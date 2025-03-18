Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетики

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, сообщила 18 марта пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в публикации.

Также российский лидер сообщил Трампу о запланированном на 19 марта обмене пленными с украинской стороной - 175 на 175 человек. Кроме того, Киеву будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ", - говорится в сообщении Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что готов к проработке путей разрешения конфликта при условии, что они будут комплексными, устойчивыми и долгосрочными и обеспечат устранение первопричин кризиса.

Также в ходе разговора было озвучено, что для недопущения эскалации должно быть полностью прекращено предоставление иностранной военной помощи и разведовательной информации Украине.

Лидеры России и США договорились продолжить контакты, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Среди других тем, которые успели обсудить Путин и Трамп - ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, идеи о перспективах сотрудничества в экономике и энергетике, а также организация хоккейных матчей российских и американских команд.

Напомним, это уже второй телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа с момента избрания американского президента. Прошлый, состоявшийся 12 февраля, также был посвящен темам отношений США и России и ситуации на Украине.

фото с сайта Кремля