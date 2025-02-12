Путин поговорил с Трампом по телефону

В среду, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Разговор длился почти полтора часа. Беседа была посвящена урегулированию, в частности, конфликта на Украине, и двусторонними отношениями между США и РФ. Это первый официальный контакт Путина с Трампом после инаугурации американского лидера.

Песков в разговоре с журналистами отметил, что Путин "согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров". Также президент РФ пригласил Трампа в Москву - они договорились об организации личной встречи.

Также в ходе разговора политики обсудили обмен заключенными. Из России в США вернулся Марк Фогель, который был осужден за контрабанду запрещенных веществ. Также на родину должен вернуться россиянин, который отбывает наказание в американской тюрьме.

фото с сайта Кремля