Заключенного в США россиянина вернут в Россию в обмен на Фогеля

Россиянин, находящийся в заключении в США, будет возвращен на Родину в обмен на американца Марка Фогеля, освобожденного днем ранее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Неназванный гражданин России, который содержится в местах лишения свободы в США, будет возвращен домой "на днях", сообщил Дмитрий Песков. Имя россиянина станет известно после его прибытия в Россию.

"По линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки", - прокомментировал пресс-секретарь президента.

Об освобождении американца Марка Фогеля стало известно 11 февраля. Он отправился в США вместе со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Американский президент Трамп заявил, что в штатах высоко ценят решение президента России Владимира Путина отпустить осужденного американца, сообщал ТАСС. По мнению самого Фогеля, Путин проявил "большое великодушие", помиловав его.

Фогель был задержан за контрабанду наркотиков в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево. В июне 2022 года его признали виновным в незаконной перевозке наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст.228 УК РФ) и контрабанде наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст.229.1 УК РФ) и приговорили к 14 годам заключения.

Предыдущий обмен заключенными между Россией и странами Запада прошел в начале августа 2024 года. Тогда в Россию вернулись 8 граждан, за которых отдали 16 человек. Среди уехавших из страны в рамках обмена были петербургская художница Александра Скочиленко, американский журналист Эван Гершкович и политик Андрей Пивоваров. Это был крупнейший обмен заключенными в современной истории России.

фото с сайта Кремля