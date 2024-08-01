Рейс на свободу: кого меняли Россия и Запад

Фото ЗАКС.Ру

Россия 1 августа провела масштабный обмен заключенными с Западом. В Россию вернулись 8 граждан, за которых отдали 16 человек. Среди последних оказались и петербургские фигуранты резонансных дел о "фейках", госизмене и участии в нежелательной организации. Таких крупных обменов в истории современной России еще не проводилось.

Крупнейший обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в аэропорту Анкары 1 августа. Российскими спецбортами туда доставили 15 заключенных: Илью Яшина*, Андрея Пивоварова, Александру Скочиленко, Лилию Чанышеву***, Ксению Фадеееву****, Олега Орлова*****, Владимира Кара-Мурзу******, Кевина Лика, Демури Воронина и Вадима Останина*******, Пола Уилана, Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, Германа Мойжеса, Патрика Шебеля. Большая часть из них ранее была помилована президентом Владимиром Путиным. Также в обмене приняла участие Беларусь - президент Александр Лукашенко помиловал немца Рика Кригера, которого приговорили к смертной казни. Вернулись в РФ восемь россиян, которые были осуждены за границей. Так, обмен прошел по схеме "два за одного".

Петербургские фигуранты

Среди обмененных россиян есть имена, которые хорошо известны петербургской политической сцене. В частности, Андрей Пивоваров, который ранее занимал пост исполнительного директора "Открытой России"********. Неоднократно принимал участие в городских выборах от разных оппозиционных партий. С весны 2021 года он находился под стражей из-за уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Его задержали на борту самолета в аэропорту Пулково. Летом 2022 года суд в Краснодаре приговорил его к 4 годам колонии.

Художница Александра Скочиленко была фигуранткой уголовного дела по статье о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК) из-за подмененных ценников в супермаркете на Васильевском острове. Она стала одной из первых, кого судили по этой статье в Петербурге. За акцию с ценниками она получила 7 лет лишения свободы. Благодаря действиям ее друзей и знакомых о ее уголовном деле стало известно далеко за пределами СЗФО и России в целом. За время судебного разбирательства она жаловалась на ухудшающееся здоровье. Судья, которая отправила ее в колонию, пошла на повышение.

Также спецбортом в Анкару был доставлен фигурант дела о госизмене (ст. 275 УК), идеолог велодвижения в Петербурге Герман Мойжес. Он занимался помощью в представлении ВНЖ Германии россиянам. Его в списке на помилование не оказалось, вероятно, из-за того, что приговор ему не успели вынести. Он был задержан в мае 2024 года. Незадолго до обмена карточка о его деле исчезла с сайта московского суда.

Не было в списке помилованных и немца Патрика Шебеля, которого сегодня также обменяли. Он был задержан в аэропорту Пулково из-за мармеладных мишек в его багаже в феврале 2024 года. В сладостях нашли некоторое содержание запрещенных в России веществ, из-за которого на него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК). В день обмена петербургский районный суд вернул материалы уголовного дела прокуратуре.

На кого меняли

В Россию в рамках обмена в свою очередь вернули восемь человек: Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощёнок, Вадим Красиков, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Роман Селезнёв. За границей под уголовное преследование Дульцовы, Конощенок, Микушин и Рубцов попали из-за подозрений в связях с российской разведкой и иными спецслужбами. Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, обвинялся на Западе во взломе баз данных.

Самый большой срок был у Вадима Красикова - его приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство в Германии.

"По версии германской прокуратуры, 23 августа 2019 года в Берлине Красиков подъехал сзади на велосипеде к Зелимхану Хангошвили, участвовавшему во Второй чеченской войне на стороне сепаратистов, и произвел три выстрела из пистолета, в результате которых Хангошвили был убит на месте", - рассказал ТАСС.

Именно Красиков, по словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, стал "ключом" к состоявшемуся обмену. Важность этого россиянина однажды подчеркивал сам Владимир Путин.

"Человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.…", - говорил Путин о человеке с похожей судьбой в феврале 2024 года.

Слухи о вероятном обмене активно обсуждались в российских СМИ в течение последних двух дней. Официальные представители властей никак подобные сообщения до момента обмена не комментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, например, непосредственно в день обмена трижды сообщил информагентсвам, что Кремль не пока комментирует эту тему. Из официальных лиц высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", - написал бывший президент России в своем Telegram-канале.

На Родине россиян встречали в аэропорту Внуково-2 с почетным караулом и красными дорожками. Встречал у трапа освобожденных лично Путин.

В последний раз Россия обменивалась заключенными с США в декабре 2022 года. Тогда осужденного в США за торговлю оружием Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттани Грайнер. В России ее признали виновной в хранении наркотиков и контрабанде.

*Минюст внес Илью Яшина в реестр иностранных агентов

** Росфинмониторинг внес Лилию Чанышеву в реестр экстремистов и террористов

*** Росфинмониторинг внес Ксению Фадееву в реестр экстремистов и террористов

**** Минюст внес Олега Орлова в реестр иностранных агентов

***** Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр иностранных агентов

****** Росфинмониторинг внес Вадим Останина в реестр экстремистов и террористов

"******** Деятельность движения "Открытая Россия" признана нежелательной на территории России и запрещена

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру