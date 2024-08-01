ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:16

Карточка дела велоактивиста Германа Мойжеса пропала с сайта столичного суда

фото ЗакС политика Карточка дела велоактивиста Германа Мойжеса пропала с сайта столичного суда

Карточка велоактивиста из Петербурга Германа Мойжеса больше не активна в базе Лефортовского суда, обратила внимание  "Фонтанка.ру" 1 августа. Мойжес был арестован по делу о госизмене.

При переходе по ссылке, где раньше была карточка Мойжеса, всплывает: "К сожалению, такой страницы не существует.  Вероятно, она была удалена, либо её здесь никогда не было".  

Мойжеса задержали еще в мае 2024 года. В июле ему предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК). Он был отправлен под арест в СИЗО "Лефортово". Герман Мойжес — велоактивист, бывший глава ассоциации "Пошли-поехали", юрист и управляющий партнер в ГК "Аверс Германия". 

Уже несколько дней адвокаты и правозащитники сообщают, что не могут связаться с некоторыми осужденными российскими политическими деятелями, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Ряд СМИ сообщил о возможном готовящемся обмене заключенными, в котором может принять участие Россия, Беларусь, Германия и США. В Кремле подобные сообщения комментировать отказались

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама