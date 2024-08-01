В Кремле не стали комментировать сообщения об обмене заключенными

В Кремле не комментируют сообщения о возможности обмена заключенными между Россией, Белоруссией и странами Запада, сообщил 1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Известия о якобы готовящемся обмене ранее появились в ряде зарубежных СМИ.

"По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", — приводит слова Пескова ТАСС.

Предположения о том, что в ближайшее время может произойти некий обмен заключенными, высказываются в СМИ в течение последних дней. В частности, одним из возможных участников этого называли корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В июле его приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже.

Также в последние дни появились сообщения о возможном переводе ряда осужденных российских оппозиционером и журналистов из мест заключения.

Фото: ЗАКС.Ру