Американскому журналисту Гершковичу дали 16 лет строгого режима

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого признали виновным в шпионаже (ст. 276 УК). Об этом 19 июля пишет "Интерфакс". Гособвинение настаивало на наказании в виде 18 лет заключения.

Весь процесс над американским журналистом, арестованным весной прошлого года, проходил в закрытом режиме. Суд установил, что корреспондент занимался сбором сведений об оборонном предприятии "Уралвагонзавод", носящих секретный характер. Своей вины фигурант не признал.

Ранее российские официальные лица неоднократно касались темы возможного обмена Гершковича.

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