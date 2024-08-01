ФСБ: В Россию в рамках обмена заключенными вернулись 8 граждан РФ

Восемь граждан России, среди которых есть несовершеннолетние, вернулись в Россию в ходе масштабного обмена заключенными со странами Запада, сообщило ТАСС со ссылкой на ФСБ. Встреча состоялась 1 августа в аэропорту столицы Турции Анкаре.

"Их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнеров. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации", - цитирует агентство сообщение ФСБ.

Со ссылкой на свой источник в ведомстве издание подчеркнуло, что российская сторона полностью удовлетворена обменом. ТАСС привел фамилии вернувшихся: Красиков, Клюшин, супруги Дульцевы, Рубцов, Конощенок, Микушин и Селезнев.

Ранее президент США Джозеф Байден опубликовал заявление, в котором говорилось, что из российских тюрем освободилось 16 человек, среди которых осужденные за шпионаж журналист Эван Гершкович и бывший морпех Пол Уилан, а также признанный виновным в госизмене публицист Владимир Кара-Мурза*.

*Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в реестр иностранных агентов