В США подтвердили обмен заключенными с Россией

Президент США Джозеф Байден заявил, что в ходе обмена были освобождены 16 человек, содержавшихся под стражей в России. Среди них бывший американский морпех Пол Уилан, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также публицист Владимир Кара-Мурза*, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома вечером 1 августа.

Также среди обмененных есть пять граждан Германии и семь человек с российским паспортом. Их имена не уточняются. Это самый масштабный обмен заключенными в современной истории.

О предстоящем обмене российские СМИ писали последние несколько дней на фоне исчезновения ряда заключенных из мест лишения свободы в России. Предполагается, что Россия согласилась обменять осужденных политиков и активистов на несколько россиян, осужденных за рубежом за возможную связь с российскими спецслужбами.

Кремль пока не комментирует сообщения об обмене.

*Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру