Песков вновь отказался говорить на тему возможного обмена заключенными

В Кремле снова не захотели комментировать информацию о возможном обмене заключенными между РФ и США. Сведения о таком мероприятии 1 августа распространило турецкое телевидение.

"Мы пока на эту тему ничего не говорим", - приводит ТАСС ответ президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По данным некоторых зарубежных медиа, обмен может проводиться в эти часы в аэропорту Анкары.

На неделе из российских мест лишения свободы убыло в неизвестном направлении несколько известных заключенных, включая политических активистов.

фото: kremlin.ru