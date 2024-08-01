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Новости 17:22

Песков вновь отказался говорить на тему возможного обмена заключенными

фото ЗакС политика Песков вновь отказался говорить на тему возможного обмена заключенными

В Кремле снова не захотели комментировать информацию о возможном обмене заключенными между РФ и США. Сведения о таком мероприятии 1 августа распространило турецкое телевидение.

"Мы пока на эту тему ничего не говорим", - приводит ТАСС ответ президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По данным некоторых зарубежных медиа, обмен может проводиться в эти часы в аэропорту Анкары.

На неделе из российских мест лишения свободы убыло в неизвестном направлении несколько известных заключенных, включая политических активистов.

фото: kremlin.ru


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