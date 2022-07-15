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Новости 16:43

Суд назначил Пивоварову четыре года колонии

фото ЗакС политика Суд назначил Пивоварову четыре года колонии

Ленинский районный суд Краснодара огласил 15 июля решение по делу петербургского политика Андрея Пивоварова, обвиняемого в осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ).

По сообщению адвоката Сергея Бадамшина, суд приговорил оппозиционера к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Пивоварова лишили права на занятие общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета, сроком на восемь лет.

Ранее прокуратура просила суд назначить Пивоварову наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Пивоваров был задержан в мае 2021 года в аэропорту Пулково, откуда он намеревался улететь на отдых в Варшаву, и доставлен в Краснодар для судебного разбирательства. В понедельник он выступил с последним словом в суде, назвав дело против себя "местью в чистом виде" за свои взгляды и политическую деятельность.


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Упоминаемые персоны
Пивоваров Андрей Сергеевич

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