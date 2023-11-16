"Музыкантшу, художницу и пацифистку" осудили на 7 лет

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Художницу Александру Скочиленко 16 ноября приговорили к 7 годам колонии по статье о распространении "фейков" про Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК). Она была первой фигуранткой дела по этой статье в Петербурге. Поводом для срока стала замена ценников в супермаркете на шесть пацифистских листовок.

Судья Василеостровского районного суда Петербурга Оксана Демяшева 16 ноября озвучила приговор художнице Александре Скочиленко, которая в марте 2022 года подменила несколько ценников в супермаркете на пацифистские листовки. Скочиленко назначили 7 лет колонии общего режима. Также ей запретили в течение 3 лет администрировать страницы в интернете и вести соцсети. Прокурор просил для Скочиленко 8 лет колонии.

В срок зачли время, которое осужденная провела в следственном изоляторе по схеме "один день за полтора". Под стражей ее держали с апреля 2022 года. В срок зачтут примерно 2 года и 5 месяцев. Получается, ей останется отбывать примерно 5,5 лет.

После оглашения приговора собравшиеся слушатели начали скандировать "позор". Уже в коридоре здания суда группа поддержки начала выкрикивать имя осужденной. Это продолжалось даже после того, как конвой увел Скочиленко. Некоторые достали плакаты с текстом "Этапом следовать не должна" - в ответ на справки из СИЗО, в которых абстрактно сообщалось, что Скочиленко можно этапировать. Для чего суду нужны были эти "документы" - неизвестно. Одного из участников пикета Андрея Саяпова задержали.

В своем последнем слове Скочиленко заявила, что уголовное преследование в ее адрес несправедливо, а широкий общественный резонанс вызван именно следствием, которое сочло пацифистские листовки опасными для государственного строя.

- Все в ваших руках, но помните, все знают, все видят, что вы не судите террористку, вы не судите экстремиста, не судите даже политическую активистку. Вы судите музыкантшу, художницу и пацифистку. Да, я пацифистка. Пацифисты существовали всегда. Это особый склад людей, которые считают, что жизнь является наивысшей ценностью из всех возможных. Пацифисты считают, что любой, даже самый страшный конфликт в мире можно решить миром, - обратилась Скочиленко к судье в своем последнем слове.

Услышать выступление Скочиленко пришли десятки людей. Как всегда на заседании по ее делу собрались знакомые и друзья осужденной, группа поддержки из активистов и представители консульств иностранных государств. Также среди слушателей оказались председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и Александр Шишлов, а также режиссер Александр Сокуров. Те, кому не хватило места в зале, слушали трансляцию ее выступления в интернете.

Основанием для уголовного дела стали шесть (хотя в ходе процесса обсуждали лишь пять) листовок, внешне напоминающие ценники, на которых были написаны различные пацифистские призывы. Скочиленко заменила ими реальные ценники в одном из супермаркетов на Васильевском острове. В полицию их отнесла одна из посетительниц магазина, после чего силовики принялись к расследованию.

33-летняя Александра Скочиленко в последние годы занималась музыкой и рисовала. В 2014 году она выпустила "Книгу о депрессии", в которой рассказала о своих ментальных проблемах. Сейчас книга переведена на несколько иностранных языков. В начале 2010-х она работала в петербургском издании "Бумага"*. Скочиленко снимала репортажи во время выборов.

За 19 месяцев в СИЗО Скочиленко, по ее словам и рассказам ее представителей, пришлось столкнуться со всевозможными трудностями. Страдая от непереносимости глютена, обвиняемая не могла нормально питаться. Также она жаловалась на трудные взаимоотношения с сокамерницами. Уже во время судебного следствия Скочиленко столкнулась с другими проблемами. В частности, судья регулярно отказывала ей в перерывах во время длительных заседаний. Ближе к приговору слушания по делу проводились чуть ли не раз в два дня. В дни заседаний обвиняемая фактически голодала - ее увозили из СИЗО до завтрака, а вернуться к ужину она не успевала. Паек, который ей выдавали, Скочиленко отказывалась есть из-за проблем со здоровьем.

В суде защиту Скочиленко осуществляли четверо: экс-депутат ЗакСа Юрий Новолодский, Яна Неповиннова, Дмитрий Герасимов и Маргарита Кислякова. В ходе разбирательства суду была представлена экспертиза текста на пацифистских листовках, которые распространяла Скочиленко. Она была подготовлена сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета, в котором училась обвиняемая. Защита привлекла к процессу преподавательницу из СПбГУ Светлану Друговейко-Должанскую, которая раскритиковала экспертизу коллег. После этого Друговейко-Должанская была уволена. Сейчас она работает в Институте русского языка им. Виноградова РАН.

Скочиленко стала первой в Петербурге, на кого возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Ее дело, в отличии от других петербургских дел по этой статье, получило широкую огласку, в том числе и за пределами страны. Ее скорейшего освобождения требовали муниципальные депутаты Петербурга.

Сейчас своих приговоров под стражей ждут еще трое петербуржцев, обвиняемых по статье о фейках про армию: политолог Евгений Бестужев, документалист Всеволод Королев и проект-менеджер Виктория Петрова. Всем им грозит до 10 лет лишения свободы за высказывания, которые противоречат официальной позиции Министерства обороны о ходе специальной военной операции.

* Минюст включил издание "Бумага" в реестр иностранных агентов

текст и фото Константин Леньков