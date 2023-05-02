Петербургские мундепы попросили Путина выпустить Скочиленко из СИЗО

Более 20 муниципальных депутатов из Петербурга обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой "проявить понимание и сострадание" к художнице Александре Скочиленко, которая уже больше года находится в СИЗО из-за обвинений в распространении "фейков" про российскую армию (ст. 207.3 УК). Муниципалы также просят президента оказать содействие в признании подсудимой невиновной и выпустить ее из-под стражи.

Всего обращение, опубликованное депутатом МО "Южно-Приморский" Валерием Веремейчиком 2 мая, подписали 25 человек. Среди них глава МО № 72 Павел Швец и глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина. В поддержку Скочиленко выступили представители 17 муниципалитетов: МО "Южно-Приморский", МО "Лиговка-Ямская", МО "Литейный округ", "МО Малая Охта", МО "Ульянка", МО № 72, МО "Парголово", МО "Народный", МО "Гавань", МО "Оккервиль", МО "Гражданка", МО "Пороховые", МО № 15, МО "Город Колпино", МО "Московская застава", МО "Морской", а также МО "Город Коммунар" в Ленинградской области.

"Просим Вас, как Президента России, дать распоряжение компетентным органам государственной власти объективно подойти к судопроизводству, основываясь на законах справедливости и милосердия. Просим Вашего содействия в признании Александры Скочиленко невиновной в отношении предъявляемых к ней обвинений по делу о "фейках" об армии РФ, и скорейшего освобождения её из-под стражи", - говорится в обращении.

Скочиленко грозит до 10 лет лишения свободы из-за замены ценников в магазине на пацифистские листовки, в которых упоминалась специальная военная операция. Художницу арестовали в середине апреля 2022 года. Она стала первой в Петербурге фигуранткой дела по новой статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).

Ранее петербургские муниципалы выступили в поддержку осужденного на 25 лет журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы*.

Константин Леньков