Арест без скидок

Александра Скочиленко (фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру)

Петербургскую художницу Александру Скочиленко отправили в СИЗО до лета из-за пацифистских "ценников" в продуктовом магазине. Она стала подозреваемой в уголовном деле о распространении фейков про Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207 УК). Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее в городе полиция уже задерживала людей за подобные акции, но их привлекали лишь к административной ответственности.

Несмотря на схожесть вменяемых сторонникам "тихого протеста" деяний, правоохранительные органы на такие "переоценки" реагируют по-разному. До ареста петербургской художницы Александры Скочиленко петербургские полицейские дважды выписывали протоколы по административной статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) за пацифистские призывы с полок в магазинах. Иначе сложилось дело Скочиленко. По версии следствия, в конце марта она заменила несколько ценников на пацифистские листовки в супермаркете "Перекресток" на Васильевском острове. В ее отношении завели уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). За несколько листов бумаги, которые, по мнению полиции, порочат Вооруженные силы, девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

За закрытыми дверями

Как рассказывал адвокат подозреваемой Дмитрий Герасимов, поводом для уголовного дела стало обращение посетительницы магазина. Увидев подозрительный ценник, женщина обратилась к правоохранителям. Сотрудники МВД провели осмотр "места происшествия" и нашли еще несколько аналогичных ценников.

Силовики выследили Скочиленко по видеокамерам. Как рассказал ЗАКС.Ру ее адвокат, сделать это было не трудно - на ней была приметная шапка. Полицейские установили маршрут Скочиленко: из магазина она пошла к знакомому. 11 апреля к нему заявились полицейские. Как рассказал ЗАКС.Ру адвокат Скочиленко, полицейские вынудили ее знакомого сперва сообщить имя его гостьи, а затем позвать ее к себе. Приехав к товарищу, художница оказалась задержанной. К самому другу вопросов у полиции не было. В тот же вечер в доме Скочиленко прошел обыск, а затем девушку повезли на ночной допрос в Следственном комитете. После следственных мероприятий ей сообщили, что она подозреваемая по новой статье о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы. Изначально ей вменяли первую часть статьи 207.3 УК РФ, срок заключения по которой не превышает трех лет. Однако следователи заподозрили в ее деянии признаки политической ненависти или вражды.

На заседание 13 апреля по избранию меры пресечения пришли не меньше 30 человек. Целиком группа поддержки в зал не поместилась и часть из неравнодушных была вынуждена дожидаться окончания в коридоре. Вскоре после начала рассмотрения ходатайства следствия о помещении подозреваемой под стражу, представитель СК попросил суд закрыть заседание для слушателей. Следователь заявил, что во время процесса огласят показания свидетелей, на которых может в дальнейшем оказываться давление. Представитель СК также был обеспокоен сохранностью улик. Суд ходатайство удовлетворил.

За Скочиленко заступились депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Михаил Амосов, которые подписали личные поручительства за девушку. Вместе с ними о своей готовности поручиться за художницу заявили муниципальные депутаты Сергей Трошин, Нэлли Вавилина и Сергей Кузин. Также среди поручившихся оказался политик Лев Шлосберг.

- Мне кажется, это не является общественно-опасным деянием. Она молодая девушка. Да, может она в чем-то ошиблась, но не надо держать ее в тюрьме. Я считаю, что это слишком суровая мера пресечения. Чисто гуманистический подход, - рассказал ЗАКС.Ру Амосов.

Эффекта на судью Елену Леонову поручительства не произвели. Не повлияли на ее решение и болезни девушки, о которых рассказал адвокат. У Скочиленко непереносимость глютена (целиакия). Соблюдать необходимую ей безглютеновую диету в СИЗО представляется трудной задачей.

Требование отправить художницу в следственный изолятор следователь подкрепил доводами о том, что у Скочиленко есть родственники за границей и она может попытаться скрыться от правосудия. Кроме того, следователь заявлял, что девушка якобы препятствовала сбору доказательств. Как позже рассказал ЗАКС.Ру защитник подозреваемой, под "препятствованием" следователь имел в виду отказ сообщать пароль от своего телефона. До 31 мая девушка будет находиться в СИЗО. В Петербурге это первый случай, когда фигуранта дела по новой статье о фейках про армию отправили под арест.

В ближайшие дни Скочиленко должны предъявить обвинение. По закону, если этого не сделают в течение десяти дней с момента задержания, то мера пресечения должна быть немедленно отменена. Герасимов сказал ЗАКС.Ру, что намерен обжаловать арест Скочиленко.

Александра Скочиленко в последнее время выступала на пацифистских концертах, а также рисовала открытки о мире, дружбе и любви. Раньше она занималась подготовкой видеорепортажей с протестных акций для "Бумаги". В 2014 году она выпустила книгу-комикс, в которой рассказывалось о трудностях и переживаниях, с которыми сталкивается человек с депрессией.

От КоАП до УК за несколько слов

Петербургская полиция уже не в первый раз ищет следы критиков "специальной военной операции" среди полок с подорожавшими товарами. На сообщения из торговых сетей о замене ценников в МВД реагировали быстро. Активисты не успевали покинуть магазин, прежде чем их ловили сотрудники полиции. Так, на выходе из гипермаркета "Лента" задержали Татьяну Попову, которая якобы раскладывала на полках магазина небольшие игрушки со стикерами с пацифистскими лозунгами. Ее действия сочли дискредитирующими использование вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Невский районный суд Петербурга за это назначил Поповой административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В похожую ситуацию попал 59-летний реаниматолог Андрей Македонов. Мужчина рассказывал "Бумаге", что его тоже задержали возле касс "Ленты" после того, как он подменил несколько ценников на пацифистские лозунги. На него также составили протокол о дискредитации армии.

В других регионах полицейские также бдительно следят за ценниками в магазинах. Например, в Смоленске местные силовики завели дело за фейки об армии (ч. 1 ст. 207 УК) на местного жителя. Он якобы успел поменять 16 ценников на листовки о "спецоперации". Ему грозит до трех лет заключения.

Представитель арестованной художницы адвокат Герасимов, в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что вменяемое правонарушение зависит непосредственно от содержимого самих листовок, которые активисты оставляют на полках в магазинах. В случае с его доверительницей уголовное дело, по мнению Герасимова, связано с конкретными утверждениями о "спецоперации", отличными от заявлений Министерства обороны.

Адвокат Сергей Подольский считает, что ситуация со Скочиленко - ничто иное, как акция запугивания в адрес оставшихся активистов. По его мнению, перспектива оказаться в местах лишения свободы на десять лет может значительно сократить количество желающих высказывать позицию, противоречащую позиции властей.

- Это раструбили везде. Все об этом узнают, все об этом сейчас говорят. Понятно, что это снизит активность. После того, как ее взяли, по-моему, еще никто с пикетом не выходил к Гостиному двору. Поэтому работает, - предположил адвокат.

Он также отметил, что применение какой-то конкретной статьи в каждом отдельном случае носит скорее хаотичный порядок, нежели системный подход.

- Как бог пошлет, судя по всему. Нет никакой траектории, что с этим вышел - то будет, с этим - другое. Как определенный полицейский в рапорте напишет - так и будет, - считает юрист.

Константин Леньков