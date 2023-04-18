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Муниципал 10:48

Около 30 мундепов из Петербурга выступили в поддержку Кара-Мурзы*

фото ЗакС политика Около 30 мундепов из Петербурга выступили в поддержку Кара-Мурзы*

Три десятка муниципальных депутатов из Петербурга подписали коллективное обращение в поддержку осужденного на 25 лет журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы*. Всего письмо подписали 77 представителей местного самоуправления со всей России. Список опубликовал депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь в своем Telegram-канале. 

Из Петербурга политика поддержали депутаты из МО "Литейный округ", МО "Смольнинское", МО "Остров Декабристов", МО "Дворцовый округ", МО № 15, МО "Малая Охта", МО "Гавань", МО "Морской", МО "Владимирский округ" и городов Пушкин и Колпино. Среди них есть как действующие депутаты, так и те, кто был вынужден сложить полномочия. 

Ещё обращение подписали муниципалы из Москвы, Московской, Нижегородской, Новгородской и Кемеровской областей, а также из Республики Марий Эл.

Напомним, суд в Москве 17 апреля назначил Кара-Мурзе 25 лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ). 

 

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Константин Леньков


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МО Дворцовый округ
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МО Морской
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МО Остров Декабристов
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МО Смольнинское
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