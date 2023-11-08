Обвинение запросило 8 лет колонии для художницы Скочиленко

Гособвинитель запросил для петербургской художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении "фейков" о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), 8 лет колонии общего режима, передает корреспондент ЗАКС.Ру 8 ноября из Василеостровского районного суда. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Также прокурор попросил суд запретить Скочиленко в течение трех лет вести страницы в интернете.

Поводом для уголовного дела послужила акция в одном из супермаркетов "Перекресток" в Василеостровском районе. В марте 2022 года Скочиленко подменила ценники на пацифистские листовки. Содержимое листовок, по версии следствия, противоречило информации о ходе специальной военной операции из официальных источников. Этим обвиняемая пропагандировала свою негативную оценку деятельности Вооруженных сил, органов государственной власти и президента, заявил гособвинитель на заседании.

Скочиленко во время прений заявила, что не отрицает факта подмены листовок, однако она не согласна с тем, что "распространяла заведомо ложную информацию". Свою вину она не признала.

Напомним, Скочиленко арестовали в середине апреля прошлого года. Под стражей она провела больше полутора лет.

текст и фото: Константин Леньков