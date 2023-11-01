Уволенную из СПбГУ эксперта по делу Скочиленко приняли на новую работу

Филолог Светлана Друговейко-Должанская, которую со скандалом уволили из СПбГУ по решению этической комиссии, смогла устроиться на работу в Институт русского языка им. Виноградова РАН. Об этом сообщает Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам.

Лингвист получила должность старшего научного сотрудника. Решение о принятии ее на работу было подписано ректором еще 20 октября.

Друговейко-Должанская входит в комиссию по русскому языку при правительстве РФ, а также в совет по культуре речи при губернаторе. Увольнению предшествовала ее критика экспертизы, которую коллеги по СПбГУ провели для стороны обвинения по резонансному делу Александры Скочиленко. Напомним, последнюю преследуют по делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК). Более полутора лет петербургская художница находится в СИЗО из-за пацифистских листовок.

фото: Анна Мотовилова / MR7