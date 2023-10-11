ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:40

Из СПбГУ уволили автора одной из экспертиз по делу Скочиленко

фото ЗакС политика Из СПбГУ уволили автора одной из экспертиз по делу Скочиленко

Санкт-Петербургский государственный университет уволил преподавательницу Светлану Друговейко-Должанскую. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Решению вуза предшествовало заседание этической комиссии, которая сочла недопустимым публичное поведение его сотрудницы.

Друговейко-Должанская открыто критиковала экспертизу, сделанную ее коллегами для стороны обвинения в рамках дела петербурженки Александры Скочиленко, которую обвиняют в фейках об армии (ст. 207.3 УК). Филолог выступала экспертом со стороны защиты.

"Конечно, будет оспаривать. Конечно, поможем всем, чем сможем", - пообещал Вишневский.

Напомним, что Скочиленко уже полтора года держат в СИЗО по обвинению в замене ценников в супермаркете на пацифистские листовки. Подробнее о преследовании 33-летней художницы читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама