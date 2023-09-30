Этическая комиссия СПбГУ сочла недопустимым поведение эксперта в деле Скочиленко

СПбГУ опубликовал на своем сайте решение, вынесенное комиссией по этике. Она специально собиралась в связи с публичным поведением преподавательницы Светланы Друговейко-Должанской. Сотрудница вуза выступает экспертом со стороны защиты в резонансном процессе по делу Александры Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК).

По мнению коллег преподавательницы, она регулярно позволяет себе ставить под сомнение квалификацию коллег, которые в деле Скочиленко представляют интересы гособвинения.

"Действия С. В. Друговейко-Должанской несовместимы со статусом универсанта Санкт-Петербургского государственного университета", - пришла к выводу этическая комиссия.

Напомним, что художницу Александру Скочиленко уже полтора года держат в предварительном заключении. По версии следствия, она заменила ценники в супермаркете на распечатки пацифистского содержания.

Фото: ЗАКС.Ру