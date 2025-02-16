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Новости 15:55

Вице-губернатор Кропачев сыграл в хоккей в составе команды Смольного

фото ЗакС политика Вице-губернатор Кропачев сыграл в хоккей в составе команды Смольного

Команда Смольного встретилась в хоккейном матче со сборной командой энергетиков Петербурга "Невский пятачок", сообщил вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев в своем Telegram-канале 16 февраля.  Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Товарищеский хоккейный матч прошел на льду катка "У Флагштока" и закончился победой Смольного со счетом 5:2. Помимо Кропачева, за команду победителей сыграли заместитель председателя ЗакСа Павел Иткин и петербургский сенатор Андрей Кутепов.

"Главное в таких матчах, конечно, не победа, а участие. Благодарю коллег за игру! Активно проведённые выходные - залог продуктивной работы на предстоящей неделе. Спорт заряжает", - прокомментировал игру Кропачев.

Напомним, что на 27 января стадионе "Динамо" состоялся футбольный матч памяти, посвященный 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие депутаты Законодательных собраний Петербурга и Ленинградской области, а также чиновники Смольного и администрации Ленобласти. 

фото из канала Сергея Кропачева


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Упоминаемые персоны
Иткин Павел Михайлович 
Кропачев Сергей Николаевич
Кутепов Андрей Викторович 




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