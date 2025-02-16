Вице-губернатор Кропачев сыграл в хоккей в составе команды Смольного

Команда Смольного встретилась в хоккейном матче со сборной командой энергетиков Петербурга "Невский пятачок", сообщил вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев в своем Telegram-канале 16 февраля. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Товарищеский хоккейный матч прошел на льду катка "У Флагштока" и закончился победой Смольного со счетом 5:2. Помимо Кропачева, за команду победителей сыграли заместитель председателя ЗакСа Павел Иткин и петербургский сенатор Андрей Кутепов.

"Главное в таких матчах, конечно, не победа, а участие. Благодарю коллег за игру! Активно проведённые выходные - залог продуктивной работы на предстоящей неделе. Спорт заряжает", - прокомментировал игру Кропачев.

Напомним, что на 27 января стадионе "Динамо" состоялся футбольный матч памяти, посвященный 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В нем приняли участие депутаты Законодательных собраний Петербурга и Ленинградской области, а также чиновники Смольного и администрации Ленобласти.

фото из канала Сергея Кропачева