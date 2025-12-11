Бельский выбыл из тройки самых медийных региональных спикеров

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по итогам ноября покинул первую тройку медиарейтинга глав региональных парламентов, подготовленного "Медиалогией". За прошедший месяц он переместился с первой на пятую позицию списка.

В то же время с пятого на первое место поднялся глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов переместился с третьей на вторую позицию, а третье место досталось спикеру Заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной.

Бельский не впервые демонстрирует заметные перемещения в рейтинге. По итогам октября он поднялся до первого места сразу с четвертого, на котором оказался в сентябре.

Медиарейтинг политиков формируется на основании их упоминаемости в СМИ.

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов занял первое место в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа. Большинство новостей, обеспечивших ему первенство, касались поездки петербургской делегации на Кубу в ноябре. В общероссийском рейтинге его успехи оказались не столь впечатляющи: градоначальник переместился с пятой на восьмую позицию.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру