Новости 11 декабря 2025, 18:28

Комитет по законности провел рейд по соблюдению правил выгула собак

Комитет по законности провел рейд по соблюдению правил выгула собак

Петербургских собаководов проверили на соблюдение правил выгула домашних питомцев в Таврическом саду, сообщил 11 декабря комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. На замеченных нарушителей составили административные протоколы.

"В ходе мероприятия проведено более 15 разъяснительных бесед с владельцами собак, а также составлены административные протоколы с наложением штрафов", — отчитались в комитете.

В Петербурге действует ряд ограничений, связанных с правилами выгула собак. Так, животное в общественном месте должно быть на поводке, а при росте выше 40 см в холке на нем должен быть еще и намордник. Крупных собак разрешено выгуливать только гражданам старше 16 лет, а вот нетрезвым гражданам выходить на улицу с питомцем запрещено. Кроме того, нельзя оставлять животных вне дома без присмотра, а также посещать с ними ряд запретных зон.

Это не первый подобный рейд, проведенный комитетом. В предыдущий раз нарушителей искали в Московском парке Победы.

В ноябре губернатор Александр Беглов подписал принятый Законодательным собранием закон о правилах содержания собак в Петербурге. Норма установила целый ряд запретов. Теперь собаковод рискует получить штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, если четвероногое будет без поводка. За выгул крупной собаки без намордника установлен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Такое же взыскание грозит гражданам, решившим в пьяном виде выгулять собаку.

Андрей Казарлыга


