В 2026 году МРОТ в Петербурге превысит 31 тысячу рублей

Минимальный размер оплаты труда в Петербурге с начала 2026 года вырастет на 9% и составит 31 250 рублей, сообщила 11 декабря администрация губернатора. Соглашение об этом подписали в Смольном глава города Александр Беглов, руководитель исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаил Лобин и председатель Ленинградской федерации профсоюзов Александр Голубев.

Как отметили в Смольном, значение МРОТ окажется больше нынешнего на 2,5 тысячи рублей. Отметим, что в 2025 году этот показатель равняется 28 750 рублей.

Беглов привел данные по размеру средней начисленной зарплаты в Петербурге за период с января по сентябрь текущего года. По его словам, она превысила 116 654 рубля, что на 12% больше, чем годом ранее.

Месяцем ранее Беглов подписал постановление о величине прожиточного минимума в Петербурге в следующем году. Этот показатель составит 20 644 рубля. При этом для трудоспособных граждан прожиточный минимум будет равен 22 502 рубля, а для пенсионеров он устанавливается в размере 17 754 рубля. Прожиточный минимум для детей составит 20 025 рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру