Путин анонсировал появление семейных выплат в 2026 году

Начиная с 2026 года в России введут новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми, заявил 11 декабря президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, нововведение не заменит собой уже существующие механизмы поддержки, а дополнит их.

Право на получение выплаты получат семьи, в которых средний доход на каждого члена в предыдущем году оказался ниже полутора прожиточных минимумов по региону. Мера поддержки подразумевает возврат части уплаченного ранее налога на доходы физических лиц.

"Каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью", — передает слова Путина пресс-служба Кремля.

Подать заявление желающие смогут в период с 1 июня по 1 октября. Президент отдельно отметил, что у получающих подобную меру поддержки семей сохранится право на другие виды выплат и льгот.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру