В Адмиралтейском округе починят детскую площадку после прокурорской проверки

На территории МО "Адмиралтейский округ" отремонтируют детскую игровую площадку, сообщили в прокуратуре Петербурга 11 декабря. Муниципалы отреагировали на представление надзорного ведомства с требованием устранить нарушения, выявленные в ходе проверки.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Внимание ведомства привлекла детская площадка, расположенная возле дома № 33 по Вознесенскому проспекту. Ее техническое состояние сочли не соответствующим нормативам. При этом, как сообщается, содержанием игрового комплекса и его ремонтом никто не занимался.

По итогам проверки прокурор Адмиралтейского района направил главе МА "Адмиралтейского округа" представление с требованием устранить нарушения и впредь их не допускать.

"В настоящее время со специализированной организацией заключено соглашение на содержание и ремонт оборудования, размещенного на детской площадке", — резюмировали в прокуратуре.

Неделей ранее стало известно, что по итогам проверки в МО "Поселок Петро-Славянка" прокуратура обратилась в суд с намерением взыскать с главы местной администрации Виталия Сумбарова 115 тысяч рублей. Причиной этого послужили траты муниципалитета на сбор и утилизацию мусора, которые сочли нецелевым расходованием бюджетных средств.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру