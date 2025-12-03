С главы МА Петро-Славянки хотят взыскать потраченные на уборку мусора средства

Прокуратура Колпинского района подала исковое заявление в суд с требованием взыскать с главы местной администрации одного из муниципалитетов средства, потраченные на уборку мусора, сообщила 3 декабря пресс-служба надзорного ведомства. По информации ЗАКС.Ру, ответчиком выступает глава МА МО "Поселок Петро-Славянка" Виталий Сумбаров.

Статью расходов на сбор и утилизацию мусора ведомство обнаружило в бюджете МО при проведении проверки соблюдения бюджетного законодательства. Всего на эти цели муниципалы израсходовали 115 тысяч рублей. Это посчитали нецелевым расходованием бюджетных средств.

"Ликвидация несанкционированных свалок является полномочиями администрации района и не входит в перечень вопросов местного значения, что привело к нецелевому расходованию бюджетных средств", — объяснили в прокуратуре свою позицию.

Колпинский районный суд зарегистрировал исковое заявление 28 ноября. Помимо прокурора, истцом числится также МО "Петро-Славянка".

В конце сентября Московский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей главу местной администрации МО "Новоизмайловское" Евгения Смирнова по делу о нецелевом использовании бюджетных средств. Дело рассматривали из-за выпуска муниципальной газеты с обращением главы округа Сергея Шубина, опубликованного незадолго перед выборами в 2024 году. ТИК признала это незаконной агитацией, позже прокуратура обратилась в суд.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру