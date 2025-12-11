Петербургские другороссы вывесили баннер против блокировок интернета

Участники "Другой России Э.В. Лимонова" устроили на Садовой улице в Петербурге перформанс против блокировок интернета. Активисты вывесили на крыше здания, в котором располагается Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, черный баннер с надписью "Роскомнадзор, запрети этот баннер".

О проведенной акции петербургские другороссы рассказали в своих социальных сетях 11 декабря. По словам авторов, она стала ответом на ограничения работы мессенджеров и сайтов в интернете, предпринимаемых ведомством. В качестве примеров они привели недавние блокировки американской игровой платформы Roblox и приложения для видеозвонков FaceTime, а также ограничения звонков в Telegram и другие похожие случаи.

Российские власти объясняют случаи блокировок различными причинами, включая несоблюдение компаниями требований законодательства или же борьбой с мошенничеством в Сети. На этом фоне активно продвигается мессенджер MAX, имеющий статус национального. Неделей ранее Минцифры заявило, что приступило к процедуре изменения входа на "Госуслуги". По планам, вместо входа на сайт по SMS пользователи будут получать коды в MAX. До этого глава Минстроя Ирек Файзуллин говорил о намерениях перевести все домовые чаты в России в тот же мессенджер.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Ленингриб"