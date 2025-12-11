Муниципал
Муниципал 11 декабря 2025, 12:07

Беглов принял в Смольном муниципалов из "Школы мэров"

фото ЗакС политика Беглов принял в Смольном муниципалов из "Школы мэров"

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с главами МО "Зеленогорск" Дмитрием Чечиным, МО "Васильевский" Дмитрием Ивановым и МО "Поселок Шушары" Авениром Казанцевым. Все трое стали выпускниками федеральной программы "Школа мэров". Встреча состоялась 10 декабря в Смольном. В пресс-службе городской администрации имена муниципалов решили не называть. 

"Глава города поздравил их с успешным окончанием обучения и выразил уверенность, что полученные знания будут способствовать повышению профессиональных навыков и компетенций муниципальных управленцев. <...> Выпускники представили губернатору свои дипломные работы", – сообщили в Смольном. 

В качестве дипломных работ участники подготовили проекты, направленные на оптимизацию процессов в сфере благоустройства и поддержки людей с ограниченными возможностями.

Так, в МО "Васильевский" работает чат-бот для сбора предложений по различным вопросам, в частности, о благоустройстве. В МО "Шушары" – новые практики в оформлении муниципальных контрактов. В Зеленогорске при поддержке ИТМО создали приложение для коммуникации между маломобильными гражданами и волонтерами.  

Отметим, муниципальное образование Зеленогорск вообще не упоминается в сообщении Смольного, как и имя Дмитрия Чечина, сына вице-губернатора Натальи Чечиной, которая курирует работу комитета территориального развития. В сообщении городской администрации сын Чечиной упомянут как "третий выпускник" без каких-либо уточнений. 

Программа "Школа мэров" проводится по инициативе президента. С 2023 года она проводится на базе мастерской управления "Сенеж".

Константин Леньков / Фото: Смольный


