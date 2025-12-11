Польша задержала петербургского археолога Бутягина

Петербургский археолог задержан и арестован в Польше на прошлой неделе якобы за проведение раскопок в Крыму, сообщил 11 декабря ТАСС со ссылкой на радио RMF FM. Как уточнило РИА "Новости", речь идет о сотруднике Эрмитажа Александре Бутягине. Причиной произошедшего называют запрос, поступивший от Украины.

Как сообщается, археолога задержали во время его поездки по Европе, когда он следовал из Нидерландов на Балканы. От дачи показаний Бутягин отказался, суд в в Варшаве арестовал его на 40 дней. Ожидается, что Украина направит в Польшу официальный запрос об экстрадиции ученого.

По информации РИА "Новости", решение об аресте было обжаловано адвокатом. "Сразу после задержания суд временно арестовал его на 40 дней. Адвокат обжаловал это решение", — передает информагентство слова временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.

На ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание ученого правовым произволом и добавил, что российские дипломаты будут защищать интересы Бутягина, передает ТАСС.

В Эрмитаже Бутягин заведует сектором Античной археологии Северного Причерноморья. В Крыму он возглавлял экспедицию, занимающуюся раскопками античного города Мирмекий.

Андрей Казарлыга / Фото: Аккаунт Александра Бутягина во "ВКонтакте"