Дело о поджоге в петербургском вагонном депо добралось до суда

Первый Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) в отношении петербургского подростка, сообщила 11 декабря пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу.

Следствие полагает, что в мае 2025 года 17-летний молодой человек получил через мессенджер указание совершить теракт на территории вагонного депо "Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский". После этого он якобы подготовил необходимые компоненты и поджег там коммутационный щит и сварочный многопостовой выпрямитель типа ВДМ.

О задержании юноши стало известно в конце мая. Транспортная полиция публиковала видеозапись, на которой он говорил, что его заставили совершить поджог. Также молодой человек говорил о раскаянии и о намерении сотрудничать со следствием.

В ноябре Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) после поджога автомобиля ДПС, стоявшего неподалеку от отдела полиции по Адмиралтейскому району. Предполагаемого поджигателя задержали на месте, им оказался 15-летний иностранец.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру