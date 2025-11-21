Владельцев собак проверили на соблюдение новых правил выгула питомцев

Рейд по соблюдению правил выгула собак прошел 21 ноября в Московском парке Победы, сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Чиновники Смольного следили, как хозяева выгуливают своих четырехлапых.

Согласно действующему законодательству, сейчас можно выгуливать только на поводке. Если питомец при этом выше 40 сантиметров в холке, то у него обязательно должен быть намордник. За отсутствие поводка штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей. Если крупное животное без намордника, то может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За текущий год на петербуржцев по соответствующей статье составили 702 протокола, 632 из которых составили сотрудники комитета.

Законопроект о новых требованиях к содержанию собак в городе приняли 10 ноября 2025 года. Согласно им, владельцы должны следить за проявлением агрессии со стороны своих четырехлапых питомцев. Также хозяева собак обязаны убирать за ними отходы жизнедеятельности на территориях общего пользования. Вне мест содержания пес обязательно должен быть на поводке.

Кроме того, с собакой нельзя появляться в местах публичных мероприятий, на детских площадках и пляжах, а также ближе трех метров от школ, поликлиник и других учреждений. Также закон отдельно запрещает выгуливать собак, будучи нетрезвым.

Кирилл Дудров / Фото: Комитет по вопросам законности