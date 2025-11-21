За полгода 120 беременных студенток получили от Смольного по 100 тысяч рублей

Выплаты по 100 тысяч рублей от властей Петербурга получили 120 беременных студенток, заявила 20 ноября на прямой линии в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Наталья Чечина, курирующая социальные вопросы. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующий закон о выплатах в июне 2025 года.

"Уже 120 беременных студенток воспользовались единовременной выплатой. Эти меры действительно востребованы, поэтому мне хотелось о них сказать", - подчеркнула вице-губернатор.

В 2025 году город заложил в бюджете 398,8 млн рублей на выплаты беременным студенткам. В комитете по здравоохранению во время обсуждения законопроекта отмечали, что 266 студенток, учащихся по очной форме образования, стоят на учете по беременности. Кроме того, в Петербурге предусмотрены выплаты для молодых родителей. В 2025 году родившие в возрасте от 19 до 24 лет женщины могут единоразово получить 68 тысяч рублей.

Такая мера поддержки действует и в других регионах страны. Например, по 100 тысяч рублей также выплачивают будущим в Республике Карелия.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру