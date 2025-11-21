ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 21 ноября 2025, 14:26

За полгода 120 беременных студенток получили от Смольного по 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика За полгода 120 беременных студенток получили от Смольного по 100 тысяч рублей

Выплаты по 100 тысяч рублей от властей Петербурга получили 120 беременных студенток, заявила 20 ноября на прямой линии в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Наталья Чечина, курирующая социальные вопросы. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующий закон о выплатах в июне 2025 года. 

"Уже 120 беременных студенток воспользовались единовременной выплатой. Эти меры действительно востребованы, поэтому мне хотелось о них сказать", - подчеркнула вице-губернатор.

В 2025 году город заложил в бюджете 398,8 млн рублей на выплаты беременным студенткам. В комитете по здравоохранению во время обсуждения законопроекта отмечали, что 266 студенток, учащихся по очной форме образования, стоят на учете по беременности. Кроме того, в Петербурге предусмотрены выплаты для молодых родителей. В 2025 году родившие в возрасте от 19 до 24 лет женщины могут единоразово получить 68 тысяч рублей.

Такая мера поддержки действует и в других регионах страны. Например, по 100 тысяч рублей также выплачивают будущим в Республике Карелия. 

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Чечина Наталья Валентиновна






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама