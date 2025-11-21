Беглов встретился с главой кубинской провинции Матансас

Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл рабочую встречу с главой провинции Матансас Мариэттой Поэй Самора, сообщила 20 ноября пресс-служба Смольного. Стороны обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества. Губернатор отметил готовность Петербурга к обмену опытом в сфере туризма и пригласил представителей провинции принять участие в Петербургском международном туристском форуме.

Во время визита в Матансас Беглов осмотрел детский лагерь "Маравийас Де Ла Инфансия" в курорте Варадеро, который рассматривается как место для отдыха детей из России. В Смольном отметили, что место обладает культовым статусом, своего рода кубинский "Артек".

По словам Беглова, особое внимание уделено развитию партнёрства в сфере информационных технологий. В ходе обсуждений определены перспективы совместных проектов, среди которых — создание центра мониторинга и управления "Умный город-курорт Варадеро".

"Особые надежды мы возлагаем на сотрудничество в сфере информационных технологий. Нас ждёт значительное расширение взаимодействия в этой стратегической области", – сказал глава Петербурга.

Делегация Петербурга прибыла на Кубу 19 ноября. Беглов уже успел посетить город Сантьяго-де-Куба. В планах - визит в столицу государства Гавану. Также губернатор вместе посетил мемориальный комплекс казарм "Монкада", где революционер Фидель Кастро и его сторонники впервые сразились против диктатуры Фульхенсио Батисты. Беглов тогда отметил, что Россию и Кубу "объединяет бережное отношение к исторической памяти, к подвигам героев прошлого".

К слову, до этого Беглов посещал Кубу в ноябре 2024 года. Тогда он встретился с президентом страны Густаво Бермудесом.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный