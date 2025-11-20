Чечина уделила муниципалам две минуты во время прямой линии

Вице-губернатор Наталья Чечина, курирующая в Смольном работу комитета территориального развития, на протяжении часа отвечала на вопросы горожан в рамках прямой линии с членами правительства Петербурга. Теме местного самоуправления выделили только две минуты. За это время чиновница ответила на один вопрос.

Единственное сообщение о МСУ, попавшее эфир, оказалось посвящено тому, насколько петербургские муниципалитеты готовы брать на работу участников специальной военной операции. Чечина рассказала, что сейчас как раз в Смольном готовят одного участника СВО к такой деятельности. Вероятно, речь про программу "Время героев Санкт-Петербурга". Еще она упомянула снижение требований к кандидатам с таким опытом при приеме на работу.

– По инициативе губернатора были приняты изменения в закон - к каждому должностному лицу, когда он проходит конкурсные процедуры, применяется требование: образование и стаж работы. Так вот для обычных граждан – это три года работы, а для участников специальной операции – один год. Мы, безусловно, поддержим тех [участников СВО], кто хочет на муниципальную службу. Они более остро чувствуют проблемы, они более благодарные люди. Мне кажется, с жителями у них работать получится, – рассказала Чечина.

Еще вице-губернатор поделилась статистикой. По ее данным, сейчас в муниципальных советах Петербурга депутатами являются 30 участников СВО. Отметим, всего в городе более полутора тысяч муниципальных депутатов. Участники спецоперации, следует из слов Чечиной, составляют примерно 2% от общего числа депутатов.

– У нас, кстати сказать, в органах местного самоуправления 30 депутатов являются участниками специальной военной операции. Это те, которые вновь избрались, и те, которые ушли, заключив контракт. Это те люди, которые являются депутатами органов местного самоуправления, но не работают на освобожденной должности, – сказала чиновница.

На этом разговор о положении дел в органах местного самоуправления закончился. Ведущие продолжили обсуждать социальные вопросы, которые также относятся к компетенции Чечиной.

Судя по комментариям к прямой линии, как минимум один пользователь соцсетей спрашивал о предстоящей перенарезке одномандатных избирательных округов к предстоящим выборам в Законодательное собрание. Ему посоветовали в комментариях адресовать свои вопросы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Константин Леньков / Кадр из трансляции правительства Петербурга