ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20 ноября 2025, 22:18

Делегация ККИ посетила мавзолей Ленина

фото ЗакС политика Делегация ККИ посетила мавзолей Ленина

Заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга Ольга Тимофеева вместе со своими коллегами, начальником юридического управления Аленой Градиной и пресс-секретарем ведомства Анной Супитылевой днем 20 ноября пришли на Красную площадь, чтобы посетить мавзолей Ленина. Видеокадрами из поездки Супитылева поделилась со своими подписчиками в соцсетях. 

"Честно сказать, удивил даже не он сам, а то, как его охраняют. Полиция, Росгвардия, ФСО... Внутри мавзолея ни единого звука, атмосфера абсолютной тишины, и на каждом углу стоит сотрудник", – поделилась сотрудница ККИ Супитылева впечатлениями от увиденного. 

В беседе с ЗАКС.Ру Супитылева отметила, что их группа в этот день рисковала не успеть посетить Мавзолей. Он открыт для посетителей лишь три часа, с 10:00 до 13:00. Петербургские чиновницы пришли на Красную площадь примерно за полчаса до закрытия. 

Отметим, первоначальная цель поездки сотрудников ККИ была связана с Международным демонтажным форумом России (Russian Demolition Forum), который проходил с 19 по 20 ноября. Это крупнейшее отраслевое мероприятие. Основные темы форума связаны с выводом объектов из эксплуатации, обращением со строительными отходами, очисткой и рекультивацией территорий, а также реновацией и модернизацией инфраструктуры. Сотрудники ККИ ознакомились с новейшими технологиями в отрасли, а также поделились своим опытом с коллегами из других организаций. Также представители Смольного провели рабочую встречу с коллегами из столичных ведомств. Разговор был преимущественно посвящен методике формирования перечня объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется из кадастровой стоимости.

Константин Леньков / Кадр из видео Анны Супитылевой


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама