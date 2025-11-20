Делегация ККИ посетила мавзолей Ленина

Заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга Ольга Тимофеева вместе со своими коллегами, начальником юридического управления Аленой Градиной и пресс-секретарем ведомства Анной Супитылевой днем 20 ноября пришли на Красную площадь, чтобы посетить мавзолей Ленина. Видеокадрами из поездки Супитылева поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

"Честно сказать, удивил даже не он сам, а то, как его охраняют. Полиция, Росгвардия, ФСО... Внутри мавзолея ни единого звука, атмосфера абсолютной тишины, и на каждом углу стоит сотрудник", – поделилась сотрудница ККИ Супитылева впечатлениями от увиденного.

В беседе с ЗАКС.Ру Супитылева отметила, что их группа в этот день рисковала не успеть посетить Мавзолей. Он открыт для посетителей лишь три часа, с 10:00 до 13:00. Петербургские чиновницы пришли на Красную площадь примерно за полчаса до закрытия.

Отметим, первоначальная цель поездки сотрудников ККИ была связана с Международным демонтажным форумом России (Russian Demolition Forum), который проходил с 19 по 20 ноября. Это крупнейшее отраслевое мероприятие. Основные темы форума связаны с выводом объектов из эксплуатации, обращением со строительными отходами, очисткой и рекультивацией территорий, а также реновацией и модернизацией инфраструктуры. Сотрудники ККИ ознакомились с новейшими технологиями в отрасли, а также поделились своим опытом с коллегами из других организаций. Также представители Смольного провели рабочую встречу с коллегами из столичных ведомств. Разговор был преимущественно посвящен методике формирования перечня объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определяется из кадастровой стоимости.

