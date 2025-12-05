Поездка на Кубу обеспечила Беглову первое место в медиарейтинге по СЗФО

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам ноября удержал за собой первое место в рейтинге губернаторов Северо-Западного федерального округа по упоминаемости в СМИ, подготовленном "Медиалогией". Большинство медийных сюжетов о нем были посвящены поездке делегации Северной столицы на Кубу. В общероссийском рейтинге Беглов переместился с пятой на восьмую позицию.

Второе место в списке получил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, а третье досталось его коллеге из Мурманской области Андрею Чибису. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко переместился со второго места на четвертое.

В числе самых медийных сюжетов о Беглове оказались посвященные его участию в открытии Международной Гаванской выставки-ярмарки FIHAV-2025, а также его встречам с президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, с министром связи республики Майрой Аревич Марин и с главами двух кубинских провинций. Единственная упомянутая "Медиалогией" новость о Беглове, не связанная с поездкой на Кубу, касалась подписания закона о содержании собак в городе.

О прибытии делегации на Кубу стало известно 19 ноября, сама поездка продлилась неделю. С собой представители Петербурга привезли лекарства и другие товары, а также пообещали доставить три машины скорой помощи и автомобиль "Лада Искра". Также для принимающей стороны провели концерты, а члены делегации поучаствовали в ряде официальных мероприятий.

Месяцем ранее Беглов потеснил Дрозденко в рейтинге и занял первое место по СЗФО. Также первое место в общероссийском рейтинге глав региональных парламентов досталось спикеру Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому, который до этого находился вне тройки лидеров.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного