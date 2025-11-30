ЗакС купит пять отечественных планшетов за 451 тысячу рублей

Законодательное собрание Петербурга намерено приобрести пять планшетов отечественного производства для нужд городского парламента. На эти цели из бюджета готовы потратить до 451 тысячи рублей. Гаджеты должны поступить в распоряжение Заксобрания примерно до конца года, следует из документов закупки, размещенной 28 ноября, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Каждый планшет оценили в 90 тысяч рублей. В аукционной документации указана модель KVADRA_T от российской компании Yadro. Устройство внесено в реестр Минпромторга. Программное обеспечение kvadroOS также числится в реестре российского ПО. В корпусе планшета 8-ядерный процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 Гб оперативной памяти и система, совместимая с ОС "Аврора" и Astra Linux Mobile. Сам корпус устройства выполнен из металла, поверхность экрана – закаленное стекло. Отдельный акцент производитель делает на безопасности. Изготовитель обещает пользователям "надежную защиту информации" и "устойчивость в внешним ограничениям и рискам". В первую очередь техника рассчитана на государственный сектор.

Судя по данным производителя, сборка, тестирование и отладка продукции происходит на территории России, на заводе "Ядро" в подмосковной Дубне.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как Законодательное собрание покупало тысячу плюшевых лошадок за 4,4 млн рублей.

