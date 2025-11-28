Бельский встретился с главой ЦК Компартии Кубы в Мариинском дворце

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 28 ноября провёл рабочую встречу с секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Республики Куба Томасом Моралесом Охедой, сообщила пресс-служба парламента. На мероприятии также присутствовали глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев, а также депутаты ЗакСа Павел Крупник и Ирина Иванова. Встреча прошла в Заксобрании.

"Обсудили перспективы сотрудничества между нашим городом и Гаваной: от образования и медицины до экономики. Мы рассчитываем на реализацию достигнутых договоренностей и готовы развивать диалог по межпарламентской линии", — написал спикер ЗакСа в своих социальных сетях.

Как уточнил Бельский, особое внимание на встрече уделили итогам недельного визита губернатора Петербурга Александра Беглова на Кубу. По его словам, результатом посещения республики стало достижение договоренностей между Северной столицей и Кубой, в частности, о расширении партнерства в промышленности, цифровых технологиях, культуре, здравоохранении и других сферах.

Несколько днями ранее Беглов встретился с главой ЦК Компартии Охедой во время своего визита на Кубу. Кроме того, на днях кубинский коммунист прибыл в Россию, где встретился с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Они обсудили взаимодействие "Единой России" и коммунистической партии республики.

Кирилл Дудров / Фото: Заксобрание Петербурга