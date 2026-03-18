Бельский в новой среде обитания

На телеканале "Санкт-Петербург" 18 марта состоялась премьера новой программы с участием спикера Законодательного собрания, главы регионального отделения "Единой России" Александра Бельского. Теперь спикер дважды в месяц будет рассказывать о новостях депутатов, парламента и города. Новинку в вечернем прайм-тайме запустили ровно за полгода до выборов в Заксобрание.

Рекламировать новое шоу на городском телеканале начали примерно за пару недель до запуска. Сначала афишу с портретом председателя транслировали на мультимедийных экранах в разных районах города, в том числе и центральных. Позже вдоль дорог и на автобусных остановках появились билборды с анонсом эфира. Подробности создания шоу Бельский на брифинге с журналистами обсуждать не стал. Он лишь отметил, что инициатором стал телеканал.

Сам формат программы практически ничем не отличается от трансляций с членами правительства Петербурга. Премьера, судя по всему, прошла в прямом эфире. Гость пришел в студию в том же костюме, что был на нем утром во время заседания парламента. Ранее политологи в соцсетях подозревали, что программа выйдет в записи, но нет — во время эфира участники программы обсуждали счет матча "Зенита" с махачкалинским "Динамо", который начался незадолго до трансляции.

Как и на прямой линии с губернатором Александром Бегловым, ведущим программы стал Юрий Зинчук. Фон, кстати, тоже похож — за спиной ведущих на экранах одна за другой сменялись панорамы города. Зинчук задавал вопросы, а Бельский отвечал. В первом выпуске темы разговора затрагивали широкий спектр вопросов, выходящий за рамки депутатской работы.

У спикера Заксобрания спрашивали, как он себя ощущает во время дискуссий в большом зале Мариинского дворца, как на комиссии ЗакСа обсуждали ужесточение досмотра учеников на входе в школу, а заодно вспомнили о личной инициативе Бельского по сбору платы за въезд в центр города. По этим вопросам председатель Заксобрания ничего нового зрителям не сообщил. Потом зашла речь о гаражах и о проблемах владельцев таких машино-мест.

Бельский рассказал, что с проблемой гаражников знаком и что сам недавно общался с представителями общества автомобилистов. "Всероссийское общество автомобилистов", напомним, возглавляет Валерий Солдунов. Можно предположить, что Бельский с ним действительно недавно виделся: 6 марта они вместе заседали на собрании оргкомитета по проведению праймериз "Единой России". Солдунов вошел в его состав.

Следом устроили блиц по самым разным темам: об успешном выступлении российских паралимпийцев на играх и, например, о последнем визите Бельского в театр (он с супругой посещал БДТ). Ведущий даже решил проверить, знает ли Бельский гимн России (он знает).

Примерно на 45-й минуте эфира Зинчук решил задать гостю "политический" вопрос. Он оказался посвящен праймериз "Единой России". Телеведущий решил узнать, что собой представляет предварительное голосование и зачем оно нужно.

– Да, действительно, у партии "Единая Россия" есть такой формат, как предварительное голосование, которого нет ни у одной другой партии. <...> То, что касается списочной части Законодательного собрания — оргкомитет будет выдвигать ее без праймериз, – пояснил Бельский.

Он также заявил, что определять победителей внутрипартийного голосования будут некие выборщики.

– Будут выборщики, которые будут выбирать. А так любой человек может подать [заявку], даже не член партии, – добавил Бельский.

До этого в партии заявляли, что проголосовать на праймериз смогут все жители Петербурга с учетом их привязки к регистрации. Судя по словам Бельского, кандидатов от ЕР все же будут выбирать партийцы без участия посторонних.

Отметим, в вопросы праймериз "Единой России" также погружена глава АО "ГАТР", которому принадлежит телеканал "Санкт-Петербург". В оргкомитет предварительного голосования вошла, в том числе, генеральный директор организации Екатерина Ходаринова.

После ненавязчивого рассказа о праймериз участники эфира перешли к другой важной теме — продлению городом договора аренды с пышечной на Большой Конюшенной улице. Порассуждали о важности таких локальных достопримечательностей и пожурили москвичей за "пончиковые". Зинчук, например, не понимает, как жители столицы их вообще могут есть.

Обсудили и новости в мире. Зинчук попросил Бельского дать совет, что делать во время неспокойной геополитической обстановки и постоянного информационного потока: конфликт на Ближнем Востоке, цены на нефть, европейские санкции, файлы Эпштейна и прочее.

– Дайте совет, как психологически и морально очень сильный человек, как политик, что делать? Нужно делать свое дело, наверное, или как?

– Совершенно верно, – согласился Бельский.

Спикер добавил, что на каждое поколение выпадают свои испытания, и гражданам нужно уметь с этим справляться. Бельский в привел в пример развал Советского Союза, который он назвал основной трагедией. Еще он посоветовал фильтровать потребление новостей.

– Невозможно все время сидеть и в телефоне крутить новостную ленту в Telegram или же в TikTok, не важно, в каком мессенджере [национальный MAX спикер не упомянул]. Я стараюсь следить за новостями несколько раз в день. В конце дня я всегда смотрю программу "Время". Просто так сложилось с советских времен, – поделился Бельский.

В завершении трансляции (программа шла около часа) в эфире показали видеовопросы спикеру, записанные на улицах города. К руководителю городского парламента горожане решили обратиться с призывом ужесточить законодательство в сфере курения, установить больше урн для мусора, а также сохранить озеленение вокруг новых жилых комплексов.

В следующий раз Бельский ответит на вопросы Зинчука 1 апреля. Программа будет выходить раз в две недели. За несколько часов до выхода в эфир корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался у Бельского, как вечернее шоу на городском телеканале может сказаться на его имидже в преддверии выборов. Спикер ответил скромно.

– Я о своем электоральном образе не думаю, – заявил Бельский.

Константин Леньков