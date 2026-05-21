Два замглавы Выборгского района получили благодарности ЗакСа

Законодательное собрание объявило благодарности двум заместителям председателя Выборгского района Петербурга, решение об этом было принято на пленарном заседании 19 мая. Наград удостоились Наталия Никишина и Павел Рыбчак.

Благодарность Никишиной и Рыбчаку вынесли с одинаковой формулировкой "За выдающиеся личные заслуги в социально-экономическом развитии Выборгского района Санкт-Петербурга, многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность". В обоих случаях это произошло по представлению главы района Виктора Полунина.

Из числа награжденных первая курирует в районной администрации отделы закупок, культуры, образования, а также физической культуры и спорта. Второй, в свою очередь, отвечает за работу сектора пресс-службы, общего отдела, отделов молодежной политики, строительства и землепользования, а также отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.

Никишина почти 26 лет проработала в школе № 114, где дослужилась до должности директора школы. Оттуда она перешла в 2009 году в районную администрацию на пост главы отдела образования. Замглавы района она стала в марте 2014 года. Отметим, что в текущем году чиновница подала документы на праймериз "Единой России", в которой состоит, по 5-му избирательному округу для выборов в ЗакС.

Рыбчак также состоит в ЕР, где занимает должность секретаря районного отделения партии, а также возглавляет Региональный совет сторонников. В администрации работает с 2014 года, на посту замглавы находится с декабря 2023 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру