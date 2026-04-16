Кто пришел на праймериз ЕР

Ровно две недели осталось до окончания приема заявок на праймериз "Единой России". В Петербурге на предварительное голосование пока заявились свыше 180 человек. Среди них есть как известные имена, так и дебютанты на политической арене. ЗАКС.Ру присмотрелся к спискам и рассказывает, кто претендует на мандат от правящей партии.

Прием заявок на праймериз "Единой России" стартовал больше месяца назад, он продлится до 30 апреля. Пока на сайте внутрипартийного голосования говорится о 181 кандидате по Петербургу. Эти данные нельзя назвать исчерпывающими из-за задержек в заполнении списка.

Большинство желающих подали документы на выборы в Законодательное собрание — попасть в городской парламент от ЕР хотят 136 человек. Еще 53 претендента стремятся в Государственную думу. Семеро подались на довыборы в муниципальный совет МО "Новоизмайловское". Отметим, что это не единственные выборы на муниципальном уровне в Петербурге, предстоящие в сентябре. Полноценная кампания состоится в МО "Автово", также довыборы пройдут в МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль". В последних трех случаях информация о кандидатах от ЕР, вероятнее всего, появится позже.

Далеко не все кандидаты состоят в "Единой России". Такой статус имеют чуть больше половины из них. Остальные либо числятся "сторонниками", либо же вовсе не имеют партийной принадлежности. Уточним, что статус сторонника — это промежуточный этап перед принятием в партию. Претендент получает его на шесть месяцев после подачи заявки, а уже по истечении этого срока может рассчитывать на полноценное членство.

Праймериз "Единой России" позиционируется как общедоступная процедура, к которой могут приобщиться как опытные политики, так и новички. Предполагается, что проголосовать за потенциальных кандидатов сможет любой гражданин с учетом его прописки, но для этого он должен зарегистрироваться выборщиком на ресурсах ЕР. Другие политические силы пока присматриваются к такому формату и запускают схожие по замыслу, но не реализации, проекты. Это, например, "Народное голосование" коммунистов и "ЛДПР Старт".

Кто идет в Госдуму

Особенностью предстоящих праймериз станет участие в них заметной группы ветеранов и участников СВО. Таким статусом в Петербурге обладает каждый пятый участник предварительных выборов. Непосредственно в Госдуму подались 11 военных. По условиям процедуры, у них есть преимущество перед конкурентами в виде начисления дополнительных 25% к полученным в ходе голосования результатам.

Так, в первый день приема заявок, 11 марта, документы подал командир Ленинградского полка Михаил Коган. Он рассчитывает пройти в Госдуму по списку от Петербурга.

Другим претендентом стал глава центрального штаба "Молодой гвардии "Единой России" Александр Амелин. Он намерен попробовать себя и по спискам, и по 216-му округу. Сейчас об уроженце Рязанской области начали рассказывать, например, в официальных пабликах районов, входящих в избирательный округ.

Из числа думских единороссов, избранных от Петербурга, заявки на партийные выборы подали почти все. Исключением стали только бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и исключенный из партии Евгений Марченко. Первый, по данным СМИ, может баллотироваться в другом регионе, а второй вряд ли может рассчитывать на продвижение по партийной линии ЕР.

Остальные семь избранников уже подали документы на праймериз. По спискам выдвинулись единороссы Сергей Боярский и Юрий Петров, получивший мандат после перехода Александра Авдеева на должность врио главы Владимирской области. Это произошло в октябре 2021 года.

Из числа оставшихся большинство планирует выдвигаться там же, где и в прошлый раз. Виталий Милонов нацелился на 218-й округ, Михаил Романов — на 211-й, Николай Цед — на 215-й. Определенная коллизия при этом сложилась вокруг 212-го округа, от которого в нынешнем созыве заседает Александр Тетердинко. Он получил внезапного конкурента в лице Сергея Соловьева, который ранее был избран по 216-му округу. Свое решение последний объяснил перенарезкой границ округов, которая состоялась ранее.

Отметим, что Соловьев также рассчитывает побороться за место в Заксобрании. Туда он выдвинулся по 1-му округу наравне с Наталией Астаховой. Его коллега Цед выдвигается в ЗакС по 12-му региональному списку.

Единственным новичком из числа думских единороссов на праймериз в Петербурге стал почетный житель Красносельского района Николай Валуев. В нынешнем созыве именитый боксер представляет Брянскую область.

Обратный маневр из числа городских депутатов предприняла только Любовь Егорова. Герой России подалась в Думу по 217-му округу, а в ЗакС — в составе региональной группы №22.

ЗакС: Бюджетники и депутаты

Сохранить за собой привычные места рассчитывает и большинство единороссов из Заксобрания. По состоянию на 16 апреля на праймериз подались 24 из 30 членов фракции. Половина из них выдвигается по тем же одномандатным округам, что и пятью годами ранее. Это Наталия Астахова, Михаил Барышников, Николай Бондаренко, Игорь Высоцкий, Валерий Гарнец, Елена Киселева, Александр Кущак, Алексей Макаров, Александр Ржаненков, Александр Ходосок, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Еще у четверых нет охоты к перемене мест, но они пойдут по привычным территориям в составе региональных групп. Так поступили Юрий Авдеев, Любовь Егорова, Марина Макарова и Андрей Рябоконь.

Восемь избранных по общегородскому округу единороссов идут по региональным или одномандатным округам. Это Анастасия Мельникова, Владимир Носов, Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Антон Рудаков, Вера Сергеева, Антон Соловьев и Алексей Цивилев.

Спикер Заксобрания Александр Бельский участвовать в праймериз не планирует. Он пойдет по списку, если на то будет воля партийного руководства.

Не подали документы глава фракции ЕР Павел Крупник и депутат Андрей Горшечников. Кроме них, не сделали этого еще три депутата, участие которых в праймериз представляется сомнительным. Речь идет об Александре Малькевиче, Олеге Милюте и Елене Раховой, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Из всех троих физически не может добраться до партийного офиса только Милюта. Он с июня 2025 года находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В отличие от него, Рахова и Малькевич свободны в своих перемещениях и посещают заседания ЗакСа. Первую судят по делу о фиктивном трудоустройстве в школе №619, второго — по делу о растрате на телеканале "Санкт-Петербург", который он ранее возглавлял. По их избирательным округам уже выдвинулись депутаты Беликов и Цивилев соответственно.

Обычно пресс-служба ЕР информирует о выдвижении претендентов заметками на сайте праймериз. В случае с Беликовым и Цивилевым, однако же, единороссы этим не ограничились. Они выложили в соцсетях видеоролики с участием главы регионального исполкома партии Александра Серавина. На первой записи Серавин похвалил Цивилева за работу и предложил ему выдвинуться по 18-му округу, от которого был избран Малькевич. О последнем единоросс упомянул только вскользь, отметив, что ему предстоит некое "важное другое партийное задание". Цивилев на предложение согласился.

В другой видеозарисовке представители муниципального сообщества и ветеранских организаций просили Серавина разрешить Беликову баллотироваться по 7-му округу. Глава исполкома возражать не стал, а через два дня Беликов подал документы.

Но не только депутаты стремятся в Заксобрание. Заметную долю в числе претендентов составляют сотрудники бюджетной сферы — это относится приблизительно к каждому третьему из них. Это могут быть и рядовые сотрудники, и руководители культурных, медицинских и образовательных учреждений. Самым именитым здесь стал глава петербургского отделения РАНХиГС Владимир Шамахов, выдвинувшийся по региональной группе №3.

Есть в списке и несколько чиновников, пожелавших сменить работу в исполнительной власти на работу в законодательной. В частности, речь идет о замглавы администрации Выборгского района Наталии Никишиной. Она планирует избираться по 5-му округу.

Чиновники и бюджетники не балуют избирателей рассказом о своих взглядах и достижениях и ограничиваются краткими биографическими справками. Исключением на общем фоне стал доцент кафедры информационной безопасности петербургского Университета МВД Александр Нечай, но и он обошелся абстрактными фразами. Желание выдвигаться он объяснил знанием проблем жителей 19-го округа.

"Мои приоритеты — сделать городскую политику прозрачной, обеспечить социальную справедливость, вернуть людям уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что опыт преподавателя, офицера и ученого позволяет мне не только видеть проблемы, но и предлагать эффективные решения", — обосновал свое решение Нечай.

Муниципалы хотят в ЗакС

Если депутаты Госдумы и Заксобрания в основном не показывают желания что-либо менять для себя, то представители муниципального сообщества, наоборот, таким стремлением обладают. На праймериз в ЗакС идет десант из 31 муниципала, в числе которых оказались и четыре главы МО. Заметим, что муниципальные выборы и выборы в Госдуму этих кандидатов не прельщают.

Без руководителей рискуют остаться МО "Владимирский", МО "Георгиевский", МО "Измайловское" и МО "№65", чьи главы Денис Тихоненко, Виталий Жолдасов, Ольга Бубнова и Александр Белов подались на праймериз. Также "Георгиевский" может не досчитаться замглавы местной администрации Арины Устиновой, которая пожелала участвовать в предварительном голосовании.

Четверо муниципалов обладают статусом участников СВО. Это завкабинетом неотложной травматологии и ортопедии в детской поликлинике №71 Борис Буряк из МО "Поселок Парголово", социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Андрей Гончаров из МО "Гражданка", глава ассоциации "Защитники Родины" Георгий Журавлев из МО "Морские ворота" и замглавы МО "Ульянка" Алексей Николаев.

Половина кандидатов занята в бюджетной сфере — в основном в здравоохранении и образовании. Также встречаются представители коммерческих структур — юристы, менеджеры и руководители. В частности, сотрудницей компании — поставщика медицинских изделий представилась депутат МО "Аптекарский остров" Валерия Лошак. При этом она умолчала о том, что является художницей и, в частности, автором проекта памятника участникам СВО. В создании монумента участвовали единороссы и члены семей военнослужащих, которые лепили керамические цветы для постамента.

Кандидаты от народа

Традиционно на выборы заявились и до сих пор никому не известные люди. Попытать удачи решились в первую очередь бюджетники и представители бизнеса, однако есть среди них и более неожиданные участники. Они, как правило, не размениваются на меньшее и собираются в Госдуму.

Например, представлять Петербург в Москве собрался беспартийный Владислав Чупик, водитель ГБАУ "Смольнинское". Предприятие обслуживает руководство города. В биографической справке он лаконично повествует о своем жизненном и карьерном пути, отмечая достижения в каратэ и парашютном спорте. О своих политических воззрениях кандидат умолчал.

Отправиться в столицу намеревается и водитель платной скорой помощи, единоросс Артем Тюрьмин. Стремление в парламент он связал с желанием решать проблемы Приморского района. Заявки также подали вахтер Приморского культурного центра Станислав Трунов и проходчик 5 разряда "Метростроя Северной столицы" Мамазия Турдуев.

Рвутся в нижнюю палату сторонники Национально-освободительного движения (НОД), известного своими экзотическими взглядами на положение дел в стране. На праймериз подались ведущий специалист ООО "Газпром ЦПС" Андрей Аникин и машинист экскаватора Александр Букаев. Первый состоит в НОД с 2022 года, второй о своем участии в движении не сообщает, но репостит сообщения организации в соцсетях. Обоих кандидатов не устраивают положения Конституции о запрете идеологии и приоритета международных норм и договоров. Букаев отдельно восстает и против принципа разделения властей, считая нужным подчинить их Госсовету с президентом во главе.

Обстоятельный рассказ о себе представил главный инженер ООО "Автоцентр "Евроавто" Игорь Калитин, который поставил себе в заслугу былую борьбу с оппозиционером Алексеем Навальным* и вице-губернатором Анатолием Повелием. Заочное противостояние, впрочем, не имело весомого результата.

"По двум из трех моих заявлений (лето 2023 года) в Следственный комитет привлечь к ответственности Навального* и Повелия не удалось — они скоропостижно скончались", — резюмировал петербуржец и сообщил о планах бороться в Госдуме с чиновниками вплоть до сотрудников администрации президента.

Отметим, что представители "Единой России" неоднократно отмечали в беседе с ЗАКС.Ру о намерении регистрировать на праймериз всех желающих без исключений.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

