Беликов пошел на праймериз "Единой России" по 7-му округу

Депутат Законодательного собрания Всеволод Беликов подал документы на праймериз "Единой России" по 7-му одномандатному округу, сообщили в партии 16 апреля. Сейчас этот округ представляет в городском парламенте депутат Елена Рахова.

"Я подал документы для участия в предварительном голосовании. Несмотря на то, что прохожу эту процедуру не впервые, это всегда ответственный шаг и чувство сопричастности к работе команды. Уверен, что вместе мы сможем пройти этот путь достойно", — прокомментировал подачу документов Беликов.

Двумя днями ранее пресс-служба регионального отделения сообщила, что общественники и представители муниципальных образований предложили выдвинуть Беликова по 7-му округу. Об этом они попросили главу петербургского исполкома партии Александра Серавина. Сам Беликов возражать против подобного варианта не стал и заявил ЗАКС.Ру, что с благодарностью примет подобное предложение.

Беликов заседает в ЗакСе с сентября 2021 года, место в парламенте он получил по партийным спискам. До этого он в течение 21 года возглавлял МО "Финляндский округ". Кроме того, с 2021 года он руководит Советом муниципальных образований города.

Рахова была впервые избрана в ЗакС в 2013 году, до этого с 2004 года она занимала должность замглавы Калининского района. В апреле 2023 года стало известно, что она стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Ее и трех сотрудниц школы № 619 обвинили в фиктивном трудоустройстве граждан в штат учебного заведения. Общая сумма ущерба могла составить 24,2 млн рублей. Сама Рахова отрицает причастность к схеме, при этом она вернула администрации Калининского района 1,8 млн рублей. В конце марта на заседании суда адвокат зачитала лестную характеристику, выданную депутату спикером ЗакСа Александром Бельским.

