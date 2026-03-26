"С такими людьми жить хорошо": в суде зачитали характеристику Раховой

В Калининском районном суде 26 марта зачитали характеристику депутата Законодательного собрания Елены Раховой, данную председателем городского парламента Александром Бельским, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Раховой и еще троим фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников в школу № 619, общая сумма ущерба могла составить 24,2 млн рублей.

Характеристика от спикера городского парламента Александра Бельского уместилась на 26 страницах. На то, чтобы зачитать объемный документ, адвокату Светлане Омельченко потребовался без малого час. Бельский перечислил достижения коллеги, отметив ее заслуги в социальной сфере при работе как в администрациях Курортного и Калининского районов, так и в Заксобрании.

Так, в Калининском районе Рахова была инициатором создания восьмиметровой стелы "Счастливая семья" на улице Верности и памятника учителю на пересечении улиц Учительской и Ушинского. Кроме того, содействовала изданию целого ряда книг и решала проблемы жителей. В подтверждение этого в тексте приводится случай, как она помогла семье с ребенком с ДЦП и матерью с инвалидностью. Семья проживала на 16-м этаже, и в случае ремонта лифта ребенок оказывался отрезан от выхода на улицу. Будучи заместителем главы района, Рахова добилась выделения петербуржцам квартиры на первом этаже.

— За долгие годы борьбы со своей болезнью и болезнью сына привыкла полагаться только на себя и мужа. Но когда увидела Елену Алексеевну, которая внимательно выслушала ее, почувствовала, что Елена Алексеевна — близкий человек, который поможет ей вновь найти точку опоры, — говорится в тексте.

В своем письме Бельский назвал обращение к Раховой "последним шансом" для нуждающихся. Омельченко зачитала слова благодарности от избирателей депутата. "С такими людьми жить хорошо", — в частности, написала о парламентарии одна из петербурженок.

Во время пандемии коронавируса Рахова помогала врачам Боткинской и Елизаветинской больниц, и в частности, организовала развозку медиков на личных машинах волонтеров из дома на работу. В больницу Святителя Луки она передала новогоднюю елку с игрушками. К слову, искусственные елки и украшения она также дарила из собственных средств воспитанницам пансиона Минобороны.

В числе других направлений деятельности Раховой Бельский отметил ее помощь военнослужащим. Депутат дважды в 2025 году привозила гуманитарные грузы в зону СВО и вручала военным знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". За это она, в частности, удостоена звания ветерана боевых действий.

Не обошел вниманием спикер ЗакСа и другие награды Раховой. Среди прочего спикер упомянул, что в 2013 году она была признана "Женщиной года" в номинации "Общественная деятельность".

— За время работы в петербургском парламенте Рахова Елена Алексеевна проявила себя как настоящий профессионал, грамотный политик, творческий, трудолюбивый и работоспособный руководитель, который вносит значимый вклад в развитие гражданского общества, российского парламентаризма, совершенствование законодательства. При обсуждении ключевых приоритетных проблем Елена Алексеевна Рахова всегда демонстрирует конструктивный, взвешенный подход и предлагает конкретные решения, — резюмировал Бельский.

Помимо Раховой, обвиняемыми по делу о трудоустройстве фиктивных работников проходят директор школы Ирина Байкова, ее заместитель Екатерина Коледина и специалист по кадрам Наталья Пустильник. Они признали вину. Байкова уточняла, что деньги "мертвых душ" тратились на нужды школы, включая подготовку учителей к конкурсам, покупку цветов и сувениров, обеспечение связей с другими регионами и странами, а также непредвиденные расходы.

Рахова заявляла, что обращалась к Байковой по вопросу возможного трудоустройства лишь однажды и больше в деле не участвовала. При этом депутат допускала, что могла пользоваться банковской картой одной из "мертвых душ", полученной от гражданского мужа. Она утверждала, что не имела представления об источнике поступающих на счет средств. Общая сумма потраченных средств за 14 лет достигла 1,8 млн рублей, эти деньги Рахова вернула администрации Калининского района.

Уголовное дело в отношении Раховой возбудили в апреле 2023 года. Рассмотрение дела в суде тянется с ноября 2024 года.

